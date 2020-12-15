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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تتخطى حاجز 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 20263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مساء الاثنين، ليصل الإجمالي خلال الأيام السبعة الماضية إلى 131708
بزيادة 21.6 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وسجلت البلاد 232 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي في الأيام السبعة الماضية إلى 2984 دون تغيير تقريبا عن الأيام السبعة السابقة.

ومنذ بداية الجائحة سجلت المملكة المتحدة 1.870 مليون إصابة و64402 وفاة.

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