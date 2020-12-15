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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مأساة كاتب القصة القصيرة».. رواية جديدة للفلسطينى إبراهيم نصر الله

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:04 ص
إبراهيم نصر الله
إبراهيم نصر الله
نضال ممدوح
طباعة
في ثلاث طبعات متزامنة لأحدث إبداعات الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله٬ في ثلاث دول عربية٬ لروايته «مأساة كاتب القصة القصيرة»، صدرت الطبعة العربية من الرواية عن الدار العربية للعلوم، بيروت.

كما صدرت طبعة أخرى خاصة بفلسطين عن دار طباق، رام الله، ومن المقرر أن تصدر مكتبة تنمية، القاهرة، الطبعة المصرية في نهاية هذا الأسبوع.

ومن أجواء الرواية نقرأ: «تكرّرتْ لقاءاتي الصامتة معها، في أمسية شعريّة، موسيقيّة، توقيع مجموعة قصصيّة، أو كتاب، إذ لم أكن أذهب إلى النشاطات التي يقيمها روائيون! فأغلبهم، ولا أحبّ أن أُعمِّم هنا، متنمِّرون، يتعاملون مع كتّاب القصة القصيرة كأنهم عمّال مياومات، وهم أصحاب المشاريع الكبرى، كبار الأغنياء! أما كثير من أولئك الذين حالفهم الحظُّ، ونجحتْ روايتهم الأولى أو الثانية، فإنهم يتصرّفون بكل همجيّة الأغنياء الجُدُد!».

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