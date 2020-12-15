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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يحصل على 8.4 مليون جرعة لقاح مضادّ لكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
حمدوك
حمدوك
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنّ بلاده حصلت على 8.4 ملايين جرعة لقاح مضادّ لوباء كوفيد-19 ستخصّص لتحصين "القطاعات الأكثر تعرّضًا للمرض ولا سيّما القطاع الطبّي".

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم "حصلنا على 8.4 مليون وحدة تحصين ضدّ كوفيد-19 للقطاعات الأكثر تعرّضًا ولا سيّما القطاع الطبّي".

وأضاف "نسعى للحصول على وحدات لتطعيم كلّ السودانيين".

ولم يوضح حمدوك أيّ لقاح بالتحديد حصلت عليه بلاده ولا الطريقة التي تمّت بموجبها عملية الاستحواذ على هذه اللقاحات، كما لم يعلن موعد انطلاق أولى عمليات التحصين.

والسودان الذي يزيد عدد سكّانه عن 40 مليون نسمة أحصى لغاية، إصابة 21.591 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 1،335 شخصًا بينما تماثل 12.452 للشفاء.

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