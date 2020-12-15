هويدا صالح ضيفة الحوار الثقافى أونلاين بالأعلى للثقافة

تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "الحوار الثقافي" والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس٬ بمشاركة كلا من: الدكتورة هويدا صالح، والدكتور محمد الشحات، وملاك رزق٬ وتديرها الروائية هالة البدري.وهويدا صالح روائية وناقدة٬ صدر لها أعمال: سكر نبات٬ عمرة الدار٬ عشق البنات٬ الحجرة 13 طرائق السرد في الرواية الجديدة وغيرها.أما محمد الشحات ناقد وشاعر صدر له: زغاريد الألم٬ من النقد إلى الشعر نطير٬ عناقيد الورق٬ الموج الساخن٬ أنفلونزا٬ للتاريخ كلمة أخرى٬ لانجوم بعد اليوم وغيرها.أما الكاتب ملاك رزق٬ فقد سبق وصدرت له رواية بعنوان "الراهبة الغجرية.ويبث اللقاء أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالفيس بوك وقناتها باليوتيوب.