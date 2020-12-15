ترامب يقبل استقالة وزير العدل

قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأول من صباح اليوم الثلاثاء، استقالة وزير العدل ويليام بار، لافتًا إلى أنه سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد، وأن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".وكتب "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "لقد عقدتُ للتوّ اجتماعًا لطيفًا جدًّا مع المدّعي العام بيل بار في البيت الأبيض"، مضيفًا: "كانت علاقتنا جيّدة جدًّا... بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته"، مشيرًا إلى أنّه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيرًا للعدل بالإنابة.ومنذ أشهر أشار تقرير إخباري تطلع وزير العدل ويليام بار، مستعد لتقديم استقالته بسبب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".الأمر الذي نفته متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، مؤكدة أن كل ما أثير حول استعداد وزير العدل ويليام بار للاستقالة هو شائعات، وقالت المتحدثة، كيري كوبيك على موقع تويتر "وزير العدل ليس لديه أي خطط للاستقالة".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت نقلا عن ثلاثة مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن بار أبلغ أشخاصا على صلة بترامب أنه يفكر في الاستقالة.