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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برعاية روسيا.. تفاصيل عملية تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:24 ص
تبادل للأسرى
تبادل للأسرى
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية لتبادل الأسرى بين أرمينيا وأذربيجان، توسط فيها شخصيا قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ الفريق رستم مرادوف.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، إلى أن قائد قوات حفظ السلام الروسية أجرى خلال الأسبوعين الأخيرين مفاوضات حثيثة مع الجانبين الأرمني والأذربيجاني بشأن تبادل الأسرى.

ونفذت عملية التبادل، حيث تم تسليم 12 أسيرا للجانب الأذربيجاني و44 أسيرا للجانب الأرمني.

وأكد كوناشينكوف أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تقديم المساعدة في الجهود لجمع المعلومات عن المفقودين خلال النزاع في قره باغ.

كما تستمر عودة النازحين إلى منازلهم، حيث عاد 825 من النازحين الأرمن إلى قره باغ خلال اليوم الأخير، ليبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ بدء عملية حفظ السلام أكثر من 39 ألف شخص.

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