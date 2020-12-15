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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الثورة الصناعية الرابعة.. ندوة بمركز إبداع الإسكندرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
مركز إبداع الإسكندرية
مركز إبداع الإسكندرية
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أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء الإثنين، ندوة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة.. التحكم الإلكتروني في السلوك"، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

استعرض المشاركون في الندوة جوانب من علم التحكم الآلي المتفرع من علم النفس الحديث، ووظيفته في التأثير على الجهاز العصبي والتحكم في السلوك الإنساني بدقة تشبه التحكم في الآلات.

كما ألقى المشاركون الضوء على علم البرمجة اللغوية العصبية ومدى تأثيره وفعاليته في تغيير التوجهات الفكرية والفلسفة الخاصة والتحكم في البشر.

شارك في الندوة المهندس طارق السيد خبير هندسة الاتصالات الكهروفيزيائية، وأدارها الكاتب أحمد بسيوني.

من ناحية أخرى نظم مركز الحرية للإبداع ندوة لمناقشة رواية "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد"، للأديب أحمد فضل شبلول، بحضور النقاد شوقي بدر، فاطمة عبدالله، عبدالمنعم كامل، وعدد من أدباء ومثقفي الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنُشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندرى وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

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