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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجمع الانتخابى الأمريكى: «بايدن» رئيس الولايات المتحدة الجديد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بايدن
بايدن
ياسمين محمود
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أكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الرئيس الأمريكي الجديد الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الجزب الجمهوري، وذلك بعد تجاوزه 270 صوتا بانتهاء ولاية كاليفورنيا من التصويت.

واجتمع مندوبو المجمع الانتخابي الأمريكي الذين يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الإثنين، للإدلاء رسميًا بأصواتهم بشأن انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في ظل مخاوف من تعثر هذا الإجراء وإثارة احتجاجات من جانب أنصار ترامب على هذا الإجراء.

وحدد الدستور الأمريكي تاريخ اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، وعددهم 538، إذ ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر".

وقد حصل الفائز في كل ولاية باستثناء مين ونبراسكا، على جميع الأصوات الانتخابية للولاية بغض النظر عن تقسيم التصويت الشعبي.

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