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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ مطروح: تطوير مكتبة مصر العامة لاستكمال مسيرتها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح ياتى لاستكمال مسيرتها وتفعيل دورها الثقافي بما تثقله من معرفة للجميع لاكتساب المهارات والوعي لتكوين مواطن فاعل في المجتمع وكمنارة ثقافية تسع العديد من المجالات الأخرى التراثية والتعليمية والفكرية التي تعمل بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والجامعة والمسجد.

وأوضح أن مكتبة مصر العامة هي منصة لتبادل وتقريب وجهات النظر وتشجيع المشاركة العامة وبناء المعرفة، مشيدًا بما تزخر به مكتبة مصر العامة بمطروح من الكتب في كافة المجالات وجهودها في استقبال طلاب المدراس وجامعة مطروح خاصة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع توفير القاعات العلمية والتدريبية لهم والعمل على مزيد من ذلك الدور الهام للمكتبة لتوفير المصادر العلمية والبحثية.

وأشار محافظ مطروح الي تقديم الدعم الكامل لكافة المحافل الثقافية وحركات التنوير الفكري بما يواكب حركة التنمية على أرض المحافظة في كافة القطاعات التنموية، مهنيئًا أبناء مطروح علي تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح ضمن عدد من الافتتاحات والمشروعات الأخرى للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح فى كافة المجالات.

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