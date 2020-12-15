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منوعات

توقيف مشتبه بهما فى سرقة متحف «القبو الأخضر» بألمانيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أعلن متحدث باسم شرطة مدينة دريسدن الألمانية مساء الإثنين القبض على أحد توأمين مشتبه بهما في سرقة مجوهرات من متحف "القبو الأخضر" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وأوضح المتحدث أن، الشاب21 عاما، تم القبض عليه في العاصمة برلين، وكان مجهولون اقتحموا في الـ25 من نوفمبر من العام الماضي متحف "القبو الأخضر" الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو حد القصور التاريخية في دريسدن.

وقاموا بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها، وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

وأسفرت العملية عن سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر".

وكان المتحدث باسم الادعاء العام صرح:" في الشهر الماضي قائلا إن ملاحقة التوأمين جارية على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن الشخصين الجاري البحث عنهما هما شقيقان ينتميان إلى عائلة كبيرة من أصول عربية معروفة للشرطة.

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