«رجال الأعمال» تعقد ندوة حول «بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. اليوم

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسن الشافعي، ندوة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فرص للنمو والانطلاق»، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.وتسلط الندوة الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة المصرية لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استعراض شروط ومميزات القيد، وشرح فرص التمويل والنمو للشركات من خلال البورصة.ويشارك في الندوة حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وهبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والمشرف على قطاع الإفصاح، وداليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بجانب لفيف من رجال الأعمال أعضاء الجمعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.