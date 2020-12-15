رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار النفط عالميًا بعد 6 أسابيع من المكاسب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار وفرة في المعروض بالسوق تطغى إلى حد كبير على آمال بأن إطلاق لقاحات مضادة لفيرورس كورونا سيرفع الطلب العالمي على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 32 سنتًا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 50.29 دور للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا، 0.9%، لتبلغ عند النسوية 46.99 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار هبطت أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد أن قالت منظمة أوبك، إن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيتعافى بخطى أبطأ مما كان معتقدًا في السابق؛ بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعرقل مساعي المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وصعد الخامان القياسيان كلاهما ستة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو.

وتلقي علامات على زيادة في المعروض بظلالها على السوق، وقال مصدر بالمؤسسةالوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج النفط الليبي، الإثنين، بلغ 1.28 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 1.25 مليون برميل يونيما يوميًا في أواخر نوفمبر.

وفي الولايات المتحدة، أضافت شركات الطاقة الأسبوع الماضي أكبر عدد من حفارات النفط والغاز الطبيعي في أسبوع منذ يناير مع مواصلة المنتجين العودة إلى الإنتاج.

وقالت شركة كبلر لمعلومات السوق، إن مخزونات النفط البرية في ديسمبر، ما زالت مرتفعة كثيرًا عن مستويات 2019 و2018، وإن أكبر زيادة في المخزونات البرية هذا العام كانت في الصين.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفعت أسعار الخام بعد أنباء عن تعرض ناقلة نفط لهجوم في ميناء جدة السعودي وصفته وزارة الطاقة بأنه عمل إرهابي.

وقالت «أوبك»- في بيان- إن مجموعة «أوبك+» أرجأت اجتماعي اللجنة الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية إلى الثالث والرابع من يناير.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماعان هذا الأسبوع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

خطوات معرفة أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 - 2021

صديق والدها.. أربعيني يعتدى جنسيا على طفلة بالمحلة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

جنوب أفريقيا تفرض قيودا على الكحوليات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

رواية «حصار حكاية لم تحدُث» إدانة أخلاقيّة للمجتمع الدولى

افتتاح معرض «مخدع السيدة» للفنان أحمد عزت.. الليلة

«الجمل» تطرح الطبعة الرابعة لرواية سنان أنطون «فهرس»

انطلاق ورشة «الزجاج المعشق» ببيت السنارى.. اليوم