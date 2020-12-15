رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السىء بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة بالمناطق الشمالية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.كما وجه محافظ البحيرة باتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والري وكافة الجهات المعنية، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، ومراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها، والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف، وقيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها، والاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.كما تم التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة بتوفير كافة المعدات الخاصة بها للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات المحافظة للحد من الآثار الناجمة والمحتملة إذا أستدعى الأمر، وإلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم، والتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مع مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات ووقف حركة الصيد بالموانئ مع الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.ويهيب محافظ البحيرة بالمواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، مع تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، مع فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة «الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي» في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.