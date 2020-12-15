رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السىء بالبحيرة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية، وخاصة بالمناطق الشمالية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.

كما وجه محافظ البحيرة باتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والري وكافة الجهات المعنية، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، ومراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها، والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف، وقيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها، والاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية لجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة بتوفير كافة المعدات الخاصة بها للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات المحافظة للحد من الآثار الناجمة والمحتملة إذا أستدعى الأمر، وإلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم، والتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، مع مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات ووقف حركة الصيد بالموانئ مع الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

ويهيب محافظ البحيرة بالمواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، مع تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، مع فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة «الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي» في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

خطوات معرفة أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 - 2021

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

خاص.. القائمة الكاملة لأسماء المصابين بفيروس كورونا فى منتخب الشباب

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بالإسكندرية

حفل لرائد الجاز يحيى خليل 15 يناير بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب رحلة إلى جزر الجنة بجزويت الإسكندرية

«سيرة الجميز».. ديوان جديد لحبيبة الزين عن دار روافد