رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب السعودية فى الأمم المتحدة: الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
عبدالله المعلمي
عبدالله المعلمي
أ ش أ
طباعة
أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب.

وشدد «المعلمي»، في تصريحات خاصة لقناة «العربية» الفضائية، مساء الإثنين، على أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا للسعودية ضد هجمات الميليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف: «إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي».

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة قد اعتبر في وقت سابق إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» خطوة إيجابية.

وأوضح السفير «المعلمي»، أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة، معتبرًا تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو «تصنيف عادل ومنصف وحقيقي»، مضيفًا أن «الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التعليم تعلن ترقية 300 ألف معلم

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

صديق والدها.. أربعيني يعتدى جنسيا على طفلة بالمحلة

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

الأعداد فى زيادة.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بالإسكندرية

حفل لرائد الجاز يحيى خليل 15 يناير بأوبرا الإسكندرية

مناقشة كتاب رحلة إلى جزر الجنة بجزويت الإسكندرية

«سيرة الجميز».. ديوان جديد لحبيبة الزين عن دار روافد