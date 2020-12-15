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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق عام فى تركيا لمدة 5 أيام بسبب كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفرض إغلاقًا عامًا لمدة 5 أيام بدء من 31 ديسمبر، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا سجل رقمًا قياسيًا بلغ 229 حالة وفاة.

وأوضح أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الإثنين، أن أمر البقاء في المنزل سيبدأ في الساعة 9 مساء ليلة رأس السنة، وسيستمر حتى 4 يناير.

وقد أظهرت بيانات حكومية منفصلة، أن حالات الإصابة بكورونا اليومية الجديدة بلغت 29617 حالة في الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع «وورلد ميتر» المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا يبلغ 1866345، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 16646.

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