المدرب العام لغزل المحلة: مواجهة الأهلى صعبة

أعرب طارق غيدة، المدرب العام لنادي غزل المحلة -الذي قاد الفريق أمام سموحة نظرا لغياب المدير الفني للفريق خالد عيد لظروف مرضه- عن رضاه التام على أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا عرضًا قويًا أمام سموحة والفريق كان في حاجة إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية في بداية مشوار الفريق في الدوري العام.وأوضح المدرب العام -في تصريح عقب المباراة مساء الإثنين- أن مباراة الفريق مع الأهلي والتي ستقام يوم الجمعة القادم في إطار الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز ستكون صعبة ولها حسابات خاصة، وسيكون هناك تغيير في تشكيل الفريق.