غدًا.. حفل لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بالإسكندرية

ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، غدًا الثلاثاء، حفلًا فنيًا لفرقة قصر ثقافة "أبو قير" للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، على مسرح مركز الحرية للإبداع بوسط المدينة.يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغنيات الخاصة بنجوم زمن الفن الجميل، منها كامل الأوصاف، أكدب عليك، توبة، حلفني، حبيبي وعنيا، هوايا، الليالي، إلى جانب مجموعة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية الشبابية المعاصرة، بمشاركة مجموعة من العازفين والأصوات الواعدة.يهدف الحفل إلى تقديم الفنون الراقية التي تمتع الجمهور وتثري الحياة الثقافية والفنية بالإسكندرية وفق إجراءات احترازية يتبعها مركز الحرية للإبداع للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بنسبة الحضور المقررة (٥٠٪؜)، وعدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة والالتزام بها أثناء الحفل داخل القاعة، والدخول من بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، مع تباعد المقاعد.