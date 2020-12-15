حفل لرائد الجاز يحيى خليل 15 يناير بأوبرا الإسكندرية

تقدم دار الأوبرا المصرية، يوم ١٥ يناير المقبل، حفلًا فنيًا لرائد موسيقى الجاز الفنان يحيى خليل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأعمال الخاصة بيحيى خليل، التي تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، منها: «بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة، حكاوي القهاوي، إيقاع الروح»، بالإضافة إلى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي أعيدت صياغتها بأسلوب الجاز.تجدر الإشارة إلى أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، طاف بأعماله معظم دول العالم، شارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من ٥٠٠٠ حفل في ٢٠٠ دولة.