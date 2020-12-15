مناقشة كتاب رحلة إلى جزر الجنة بجزويت الإسكندرية

أقام مركز الجزويت الثقافي بمحافظة الإسكندرية، مساء الإثنين، ندوة لمناقشة كتاب "رحلة إلى جزر الجنة" للكاتبة سامية علي، بالتعاون مع مؤسسة كاميرا إسكندرية للفنون والثقافة، بمقر المركز شرقي الإسكندرية.تناولت الندوة بالعرض والتحليل الكتاب الذي ينتمي إلى أدب الرحلات، ويستعرض في أسلوب يجمع بين البساطة والتشويق جوانب من رحلة الكاتبة إلى إندونيسيا والفلبين والهند وتايلاند وبنجلاديش، حيث الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة وما تتمتع به دول شرق آسيا من معالم تاريخية عريقة ممزوجة بالطابع العصري.شارك في الندوة الأديب دكتور إيهاب عصمت، والكاتب فتحي بركات، ونخبة من أدباء ومثقفي الإسكندرية.تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعد المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.