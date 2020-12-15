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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
تهريب كمية من الأدوية
تهريب كمية من الأدوية
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة احمد حسين مدير الإدارة  من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة، حيث اشتبه وليد حجاج رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر ومعه 2 شنطة وهاندباج، حيث لاحظ من خلال مطالعة جواز سفره كثرة سفره وتردده على فترات زمنية متتالية وقصيرة.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راي، فتلاحظ وجود عبوات تكرارية داخل حقائبه يشتبه أن تكون أدوية.

وبالعرض على جهاد الوكيل نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد الباز مأمور الجمرك تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود عدد 670 علبه بنادول و168 علبه سنترام و50 علبه حقن ميثيكوبال و12علبه حقن نيوربيون مخبأة وملفوفة بإحكام في قطع ملابس متنوعة داخل حقائبه.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 136 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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