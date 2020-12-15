حريق ناقلة مواد بترولية بطريق «السويس - القاهرة» (فيديو)

تمكن رجال الحماية المدنية ورجال إطفاء شركة السويس لتصنيع البترول من السيطرة على حريق شب بطريق "السويس - القاهرة" بسبب اشتعال مواد بترولية.وكانت النيران قد غطت مسافة كبيرة من طريق السويس القاهرة بالقرب من المنفذ الأمني بالكليو ١٠٩ بسبب انقلاب شاحنة نقل مواد بترولية.وانتقلت سيارت الإسعاف لموقع الحريق للتعامل ونقل أي مصابين بمحيط النيران.