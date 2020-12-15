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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق بمصنع دعاية وإعلان بالقليوبية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:34 ص
حريق بمصنع دعاية
حريق بمصنع دعاية وإعلان
كتب صلاح حسنى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب.

وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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