حريق بمصنع دعاية وإعلان بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب.وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع دعاية وإعلان بميت حلفا التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.