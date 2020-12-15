«والدى ضربنى وحلق نصف شعرى تمامًا».. حكاية أول مرة رقصت فيها سامية جمال

«ذات ليلة حلمت بأنني أرتدي ثوب راقصة، كنت أرقص في السماء، ورحت أهبط رويدًا رويدًا ومن حولي نجوم تتلألأ، وراحت النجوم تتحول إلى راقصات صغيرات من حولي، كان أمامي نور يهديني للطريق، والناس راحت تحيط بي من كل جانب، وتصفق لي، ورأيت من بعيد صورة أمي تبتسم لي وتشجعني، وشفتاها تقول بصوت اسمعه:" سوف تشقين طريقك يا ابنتي إلى النجاح"».. بهذه الكلمات بدأت سامية جمال تقص حكايتها مع أول مرة رقصت فيها وذلك في حوار مع مجلة الكواكب.تكمل سامية جمال: «خيل إلي أنني أسمع دعواتها وهي في طريقها إلى السماء، وأفقت من حلمي في الصباح ووقفت أمام المرآة، وعلى أنغام الموسيقى المنبعثة من المقهى المجاور لبيتنا رحت أرقص وأرقص وأرقص».وتواصل سامية: «وفجأة دخل أبي ففاجأني في هذا الموقف، فصرخ صرخة مدوية، وجن جنونه وهو يمسك بي: "أترقصين يا مجرمة"، وانهال علي طربًا، واشتركت امرأته معه في هذه المهمة، ولم تمض لحظات حتى احتشد أهل البيت حولي يساهمون في هذا العمل الجليل الذي بدأه والدي وزوجته».تضيف: «ولم يكتفوا بذلك، بل أمسك والدي بالمقص وجز شعري الطويل الذي كنت أعتز به كل الاعتزاز، حتى حلق نصف رأسي تمامًا، واوشك أن يستمر لولا تدخل أخي الأكبر، والذي رحم دموعي فجعل يتوسل إلى أبي ليكتفي بهذا القدر من التعذيب، فتركني برأس نصفه يعلوه الشعر ونصفه الآخر محلوق تمامًا».وتتابع: «لم تتوقف زوجة أبي ولكنها كانت تعلم أنني لا أخرج للحارة، ومن يومها وهي تحاول أن ترسلني لشراء طلبات البيت، وكنت أنظر في المرآة وأبكي، كيف أخرج إلى الحارة بهذا الشكل المشوه، وكيف تكون شماتة البنات والجيران اللواتي كن يعلمن أنني أجمل منهن، وربطت رأسي بمنديل حتى استطعت أن أخفي معالم شعري تمامًا، وما كدت أخرج إلى الحارة حتى رأيت العيون كلها تحيط بي، وكانت المفاجأة أنهن اعتقدن أنني أضع المنديل بهذا الشكل للدلال، فأصبح المنديل موضة في كل الحارة».