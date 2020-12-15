بايدن يطالب الأمريكيين بطي صفحة الانتخابات وتوحيد الصفوف

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، الشعب الأمريكي بطي صفحة الانتخابات الرئاسية وتوحيد الصفوف من أجل مستقبل الولايات المتحدة.وقال بايدن في كلمة له مساء اليوم، إن المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت فيها الديمقراطية في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز بها على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.واقترب بايدن، من البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر، مما ينهي بشكل نهائي سعي ترامب لتغيير النتائج.وتظهر نتائج انتخابات الرئاسية أن بايدن، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكي.