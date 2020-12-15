تعطيل الدراسة بمدن كفر الشيخ الساحلية غدا لسوء الطقس

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بتعطيل الدراسة، غدًا الثلاثاء، بالمراكز الساحلية "بلطيم، البرلس، مطوبس"، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، لتوقعها تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأمطار غزيرة خلال الغد.وكلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حالة الطوارئ حيث أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة تقلبات الطقس، كما تواصل أجهزة المحافظة جهودها في رفع مخلفات الأمطار والإشغالات والقمامة.وطالب محافظ الإقليم، اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا علي مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار المحتملة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.