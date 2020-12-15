16 مصابا بينهم أطفال في تصادم سيارتين بقنا

وقع مساء اليوم حادث تصادم ميكروباص مع سيارة كبوت، على طريق قفط القصير جنوبي محافظة قنا، اليوم الاثنين، بمنطقه اللقيطة بكلاحين قفط وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا، بينهم 5 أطفال.وجاءت أسماء المصابين كالآتي، وردة عبدالفتاح محمود، 39 عامًا، وشقيقتها حياة عبدالفتاح محمود، 52 عامًا، ومحمود النجار مصطفى، 19 عامًا، وضيف الله إبراهيم، 28 عامًا، غيبوبة، وشيرين فوزي حسين، 33 عامًا، وشقيقتها إيمان، 48 عامًا.كما أصيب محمد علاء خيري، 5 أعوام، ومحمود محمد غريب، 37 عامًا، وفوقية السيد بدران، 50 عامًا، ومحمد أحمد عبدالحي، 6 أعوام، وزينب منصور محمد، 47 عامًا، وأروى جمال سيد، عامين، وصافي إبراهيم محمد، 7 أعوام، وحساني محمد سعيد، 37 عامًا، وعمرو عوض السيط، 30 عامًا، سوداني، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.،