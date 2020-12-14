لجنة فنية لمعاينة «مخزن روما» بالإسكندرية عقب إخماد الحريق

قرر المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، تشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة مخزن "روما" بهيئة ميناء الإسكندرية، فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب نشوبه.كان فريق من النيابة العامة، انتقل إلى ميناء الإسكندرية لإجراء معاينة مكان الحريق، وسؤال العاملين عن الواقعة.كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بهيئة ميناء الإسكندرية.وبالمعاينة والفحص تبين ان المخزن مكون من أرضي واربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.تم وصول سيارات الحماية المدنية وبدء التعامل مع الحريق وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية ويتم حاليا التعامل مع الحريق بأجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وحدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الأسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.