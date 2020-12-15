الحظوظ المالية لمواليد الأبراج الترابية فى 2021

برج الثور:



برج العذراء:



برج الجدي:



أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021 ومواليد الأبراج الفلكية المختلفة يتسائلون عن حظوظهم خلال ذلك العام؛ لذا تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن حظوظ مواليد الأبراج الترابية على الصعيد المالي.عام 2021 حافل بالعديد من الفرص والتجارب التي تنتظر مواليد برج الثور في العمل وستكون تأثيرات الكواكب بشكل عام إيجابية للغاية ولكن بشرط يجب الاستفادة بكل فرصة والقدرة على التكيف والتغيير.سيكون عام 2021 عام الفرص الاقتصادية لمواليد برج العذراء، سيكون هناك الكثير من التقدم في مكان العمل لمواليد برج العذراء خلال عام 2021 وسيتمكنون أخيرًا من الشعور بأن الجهود المبذولة في السنوات السابقة قد أثمرت، وسيحصلون خلال ذك العام على الكثير من الأرباح التي تكفيهم وتفيض.سيكون عام 2021 هو العام الذي يستريح فيه مواليد برج الجدي بعد الكثير من التضحيات والتحديات، وستبدأ الأموال في التدفق عليهم من أماكن مختلفة وسيقومون باستثمارات جديدة ومواصلة تعزيز وضعهم الاقتصادي ولكن يجب عليهم عدم إساءة استخدام النفقات في هذه المرحلة.