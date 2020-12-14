محافظ البحيرة يعطل الدراسة غدا بـ3 مراكز لسوء الطقس

قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية" طلاب ومعلمون" بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.يأتي ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب في تلك المراكز التي من المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة بها.