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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 300 ألف وفاة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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تجاوز عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف شخص، وفق ما أظهر تعداد الإثنين لجامعة جونز هوبكنز، تزامنًا مع بدء حملة تلقيح واسعة في البلاد الأشد تضررًا في العالم.

ولا يزال أول اقتصاد عالمي يسجل أعدادًا قياسية متجاوزًا في شكل منتظم 200 ألف إصابة يوميًا وما يناهز ثلاثة آلاف وفاة كل يوم.

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