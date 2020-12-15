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حوادث

بوابة الحكومة المصرية.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
محمد السيد
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تقدم بوابة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات للمواطنين ومن أهم تلك الخدمات هي خدمات المرور فقد سهلت على قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة والمخالفات المرورية برقم اللوحة كما يمكنه متابعة الطلبات المقدمة.

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

سهلت بوابة المرور على قائدي السيارات مشقه الذهاب إلى وحدات المرور فيمكن لقائد السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ودفع غرامات المخالفات إلكترونيًا من خلال وسائل دفع فورية من خلال رابط خدمات نيابات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وفرت "الدستور" رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السريع الذي يمكنك من خلال الدخول عليه من خلال هذا الرابط ( من هنا)

فعند دخولك على موقع خدمات نيابة المرور ستجد قائمة الخدمات المتاحة: على الموقع والتى منها: "خدمة مخالفات رخص المركبات" و" خدمة مخالفات رخص القيادة" و"خدمة متابعة الطلبات" ويمكن لقائدي السيارات الآن استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور.

الخدمات المرورية المتاحة على موقع النيابة العامة

كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

لكي يتمكن قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجب الدخول أولا على هذا الرابط (من هنا)
- كتابة رقم الرخصة.
- كتابة نوع الترخيص.
- تدوين المحافظة.

تدوين وحدة الترخيص
وستجد ملحوظة في نهاية التسجيل مكتوب بداخلها: "خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي على الرقم القومي"".

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

يمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال 3 خطوات سريعًا وهم:
- ادخال رقم الرخصة.
- تدوين اسم المحافظة. 
- تحديد نوع الترخيص.

طريقة تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المرورية

كما يمكنك من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المرورية الخاصة بقائد السيارة، ولتقديم طلب دعم ستجد عده خانات لطلب دعم يجب تدوينها:
تحديد نوع المشكلة.
تسجيل البريد الإلكتروني.
تدوين رقم هاتف.
كتابة رقم الرخصة.
ووصف المشكلة.

يهمك أيضًا | رابط موقع المرور الجديد وأهم الخدمات الى يقدمها

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