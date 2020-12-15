بوابة الحكومة المصرية.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
محمد السيدطباعة
تقدم بوابة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات للمواطنين ومن أهم تلك الخدمات هي خدمات المرور فقد سهلت على قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ومخالفات رخص القيادة والمخالفات المرورية برقم اللوحة كما يمكنه متابعة الطلبات المقدمة.
طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيًاسهلت بوابة المرور على قائدي السيارات مشقه الذهاب إلى وحدات المرور فيمكن لقائد السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ودفع غرامات المخالفات إلكترونيًا من خلال وسائل دفع فورية من خلال رابط خدمات نيابات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية.
رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحةوفرت "الدستور" رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السريع الذي يمكنك من خلال الدخول عليه من خلال هذا الرابط ( من هنا)
فعند دخولك على موقع خدمات نيابة المرور ستجد قائمة الخدمات المتاحة: على الموقع والتى منها: "خدمة مخالفات رخص المركبات" و" خدمة مخالفات رخص القيادة" و"خدمة متابعة الطلبات" ويمكن لقائدي السيارات الآن استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور.
- كتابة رقم الرخصة.
الخدمات المرورية المتاحة على موقع النيابة العامةكما يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.
خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادةلكي يتمكن قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجب الدخول أولا على هذا الرابط (من هنا)
- كتابة رقم الرخصة.
- كتابة نوع الترخيص.
- تدوين المحافظة.
- تدوين المحافظة.
تدوين وحدة الترخيص
وستجد ملحوظة في نهاية التسجيل مكتوب بداخلها: "خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي على الرقم القومي"".
- ادخال رقم الرخصة.
- تدوين اسم المحافظة.
- تحديد نوع الترخيص.
تحديد نوع المشكلة.
تسجيل البريد الإلكتروني.
تدوين رقم هاتف.
كتابة رقم الرخصة.
ووصف المشكلة.
وستجد ملحوظة في نهاية التسجيل مكتوب بداخلها: "خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي على الرقم القومي"".
خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركباتيمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال 3 خطوات سريعًا وهم:
- ادخال رقم الرخصة.
- تدوين اسم المحافظة.
- تحديد نوع الترخيص.
طريقة تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المروريةكما يمكنك من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المرورية الخاصة بقائد السيارة، ولتقديم طلب دعم ستجد عده خانات لطلب دعم يجب تدوينها:
تحديد نوع المشكلة.
تسجيل البريد الإلكتروني.
تدوين رقم هاتف.
كتابة رقم الرخصة.
ووصف المشكلة.