بوابة الحكومة المصرية.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة







الخدمات المرورية المتاحة على موقع النيابة العامة كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة لكي يتمكن قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجب الدخول أولا على هذا الرابط (من هنا)

- كتابة رقم الرخصة. فعند دخولك على موقع خدمات نيابة المرور ستجد قائمة الخدمات المتاحة: على الموقع والتى منها: "خدمة مخالفات رخص المركبات" و" خدمة مخالفات رخص القيادة" و"خدمة متابعة الطلبات" ويمكن لقائدي السيارات الآن استخدام كارت "ميزة" للحصول على خدمات المرور.كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.لكي يتمكن قائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجب الدخول أولا على هذا الرابط (



- تدوين المحافظة.



- كتابة نوع الترخيص.- تدوين المحافظة.

تدوين وحدة الترخيص

وستجد ملحوظة في نهاية التسجيل مكتوب بداخلها: "خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة "التي تحتوي على الرقم القومي"".

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يمكن لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال 3 خطوات سريعًا وهم:

- ادخال رقم الرخصة.

- تدوين اسم المحافظة.

- تحديد نوع الترخيص.



طريقة تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المرورية كما يمكنك من خلال رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية تقديم طلب دعم للنظر فى المخالفات المرورية الخاصة بقائد السيارة، ولتقديم طلب دعم ستجد عده خانات لطلب دعم يجب تدوينها:

تحديد نوع المشكلة.

تسجيل البريد الإلكتروني.

تدوين رقم هاتف.

كتابة رقم الرخصة.

ووصف المشكلة.

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