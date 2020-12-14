الأنبا يؤانس يترأس التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشاركه الصلوات كهنة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، وعقبها يشارك نيافته بصلوات القداس الإلهي، صباح غد الأربعاء.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا.وأشارت الكنيسة في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.