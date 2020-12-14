صديق والدها.. أربعيني يعتدى جنسيا على طفلة بالمحلة

اعتدى رجل أربعيني على، جنسيا على طالبة، أثناء عودتها من مدرستها بعزبة "الست" طريق الجابرية، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، حيث فوجئت والدتها عقب عودتها بوجود آثار دماء على جسدها.البداية كانت بتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من ولي أمر الطالبة "أحمد. ال" والتي تبلغ من العمر ٧ سنوات، بالصف الأول الابتدائي، متهما صديقه "ر، ٤٥ عاما"، صاحب مصنع نسيج مقيم بعزبة الست بهتك عرضها.وقال والد المجنى عليها، إن والدتها فوجئت بوجود آثار دماء على جسمها وعندما سألتها أكدت لها أن المتهم صديق والدها استدرجها بمكان خال عقب عودتها من المدرسة وانتزع ملابسها ثم اعتدى عليها جنسيا.تم تحويل الطفلة لمستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، للتأكد من صحة البلاغ.وبتقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة واستكمال باقي التحقيقات.