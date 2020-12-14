تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية في الزينية بالأقصر

شنت إدارة تموين الزينية شمال الأقصر، اليوم، حملة للمرور على جميع المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق.وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية (غلق مخابز ـ مواصفات ـ توقف مخابز عدم إعلان ـ تراخيص ـ شهادة صحية)، كما تم إصدار تعليمات بغلق 2 مخبز بلدى بإدارة الزينية لتلاعبهم في حصة المخبز وتم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.