تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية في الزينية بالأقصر
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:49 م
هدى الأميرطباعة
شنت إدارة تموين الزينية شمال الأقصر، اليوم، حملة للمرور على جميع المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق.
وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية (غلق مخابز ـ مواصفات ـ توقف مخابز عدم إعلان ـ تراخيص ـ شهادة صحية)، كما تم إصدار تعليمات بغلق 2 مخبز بلدى بإدارة الزينية لتلاعبهم في حصة المخبز وتم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا ومخالفة تموينية (غلق مخابز ـ مواصفات ـ توقف مخابز عدم إعلان ـ تراخيص ـ شهادة صحية)، كما تم إصدار تعليمات بغلق 2 مخبز بلدى بإدارة الزينية لتلاعبهم في حصة المخبز وتم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.