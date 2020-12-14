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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يقترح مبعوثا لليبيا وآخر للشرق الأوسط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:42 م
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما غدا الثلاثاء بعد شهور من التأخير.

وطرح جوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح جوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء غد الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع.

ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر وبحسب خطابات اطلعت عليها رويترز اقترح وتيريش في ذلك الوقت الدبلوماسي البلغاري ملادينوف لمهمة ليبيا في الشهر الماضي ورشح يوم الجمعة فنيسلاند المبعوث النرويجي الخاص الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015.

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