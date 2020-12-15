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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب
وائل توفيق
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لحن الموسيقار محمد عبدالوهاب مقطوعة موسيقية بعنوان "قمر 14" بناء على طلب من الراقصة نجوى فؤاد.

كانت الراقصة نجوى فؤاد في ذلك الوقت راقصة مصر الأولى، وقد صمم لها موسيقار الأجيال المقطوعة الموسيقية "قمر14" وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث أنها كانت أول مقطوعة موسيقية تُصنع خصيصًا لراقصة.

وفي حوار صحفي لها قالت نجوى فؤاد، إن أهم المحطات الفنية في حياتها، كانت بسبب الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وذلك عندما قدم لها المقطوعة الموسيقية، حيث وعدها وقتها أنه سيضعها على القمة، وطلب منها بعد ذلك أن تستمر في تلك المكانة، وقالت إن لقاءهما كان بمحض الصدفة، وقت تناول العشاء مع الكاتب أنيس منصور.

واستمر تقديم "قمر 14" في حفلات الراقصة نجوى فؤاد لمدة ثلاث سنوات.

وتعرض موسيقار الأجيال لهجوم حاد من الصحفيين بعد مقابلته مع نجوى فؤاد، حيث رأوا أنه ليس من اللائق أن يلتق السحاب بالراقصة، حسبما نشرت مجلة "آخر ساعة" في 14 يونيو 1978.

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