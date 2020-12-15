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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020، التي تتضمن أسعار الفراخ بمختلف أنواعها سواء بلدي أو بيضاء أو ساسو أو أمهات الفراخ البيضاء، فضلًا عن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها سواء بلدي أو بيضاء أو ساسو أو الرومي، وأيضًا أسعار البط المسكوفي والمولارد، وأسعار كرتونة البيض سواء البلدي أو الأحمر أو الأبيض، حيث تختلف أسعار كافة أنواع الدواجن بشكل يومي حسب أسعار الاعلاف اليومية، ومتغيرات السوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
تقدم «الدستور» تقرير يومي عن حالة أسعار الدواجن بكافة أنواعها في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 20 إلى 21 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الساسو بين 28 إلى 29 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيها، فيما سجل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بين 15 إلى 16 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم
سجل الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد، سعر بين 4 إلى 4.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم
وصل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وسجل سعر كتكوت البط المسكوفي الذي عمره يوم واحد بين 11 إلى 12 جنيها، وسعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 12 إلى 13 جنيها.

أسعار البط اليوم
بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 18 إلى 18.50 جنيه، ولحم البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، ولحم البط المولارد بين 22 إلى 22.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم
سجل سعر الكتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيها، ووصل سعر كتكوت الرومي البوم البالغ من العمر شهر واحد بين 16 إلى 16.50 جنيه، وسجل سعر كتكوت الرومي البرونزي البالغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيها، وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي 500 جرام الذي عمره 45 يوم بين 44 إلى 44.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم
سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر بين 30 إلى 31 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 30 إلى 31 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 33 إلى 34 جنيها.

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