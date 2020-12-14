«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

كان لفريد شوقي شقيق يشبهه جدا، وكان هذا يوقعه في الكثير من المتاعب، وبسببه تلقى فريد شوقي علقة ساخنة، وبسببه حدثت الكثير من المواقف ومنها انه قضى ليلته مع إحدى الفتيات مستغلا شهرة أخيه واسمه.الحكاية كما ذكرها فريد شوقي في سياق حديثه لمجلة الكواكب يقول فيها: "جاءني يومًا صديق كانت صداقتي به حديثة العهد، وقال لي إنه يزورني لأمر مهم يتصل بمستقبلي، فسألته: "إيه الحكاية؟"، فاعتدل في كرسيه وكأنه يستعد للإفصاح بسر خطير جدا وقال: "يا فريد انت عارف القانون بيمنع أي شخص يلبس ملابس الضباط".يكمل فريد شوقي:" واقترب أكثر ليكمل:" اللي انت عملته ده اسمه انتحال لشخصية ضابط"، ورجع بظهره للوراء فقلت له: "إيه المناسبة عشان تقولي الكلام ده؟.يتابع فريد: "ونظر لي صديقي بدهشة حقيقية وهو يقول: "انت امبارح كنت لابس ملابس الضباط"، فقلت لها: "أنا.. والله أبدًا"، وتذكرت شقيقي فضحكت وقلت للصديق: "ده مش أنا.. ده أخويا".