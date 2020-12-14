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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:26 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوي
محمد مهدي
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وافق الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، على مشاركة فريق المسرح بالجامعة بمسابقة إبداع والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للجامعات المصرية.

يأتي هذا في اطار مشاركة جامعة الوادي الجديد في مسابقة إبداع (9) والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للجامعات المصرية، لإنتاج عروض فنية ومسرحية بمشاركة الموهوبين من طلاب الجامعة في مجال التمثيل المسرحي.

وقال الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، أنه تم اختيار مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين في مجال المسرح للمشاركة في العمل المسرحي الذى يخرجه حسن رفقي مخرج العرض المسرحي لمنتخب الجامعة، وأضاف إن بروفات العمل المسرحي، حيث يتم حاليا بالمبنى الإداري بالجامعة بمشاركة ما يزيد عن 25 طالب وطالبه من مختلف الكليات من الموهوبين في مجال التمثيل من مختلف الكليات استعدادا للعرض في الأسبوع الأول من يناير المقبل 2021.

ومن جانبه أضاف رفقي أن المسرحية تحمل عنوان (ما أجملنا) من تأليف محفوظ عبد الرحمن وهي تقدم باللغة العربية الفصحى، وتهدف إلى حث الطلاب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على القيم والأخلاق والهوية العربية ونبذ العنف.
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية
جامعة الوادي الجديد تشارك بمسابقة «إبداع» الفنية

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