مصادر عراقية: مقتل مدني وإصابة 4 في حادثين منفصلين شمالي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين في حادثين منفصلين محافظتي صلاح الدين ونينوى، شمالي بغداد.وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "أحد الفلاحين من قرية ربيضة بقضاء العلم 185 كم شمالي بغداد كان يقوم بسقي مزرعته بالقرب من جبال حمرين فتعرض لإنفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب على تنظيم "داعش"؛ مما أدى إلى مقتله في الحال وتدمير سيارته".وأضاف العقيد البازي أن "قوة من الشرطة نقلت جثة القتيل إلى ذويه وبدأت بتفتيش المنطقة تحسبًا من وجود عبوات أخرى".وفي مدينة الموصل400كم شمالي بغدادأفاد مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى،اليوم أيضا بانفجار عبوة ناسفة في قرية العذبة ضمن ناحية الشورة 40كم جنوبي الموصل".وأبلغ النقيب محمد صلاح أن "عبوة ناسفة انفجرت وسط القرية ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح نقلوا على إثرها الى مستشفى الناحية لتلقي العلاج، فيما طوقت القوات الأمنية منطقة الحادث وفتحت تحقيقا به".يشار الى أن مناطق عديدة من محافظتي صلاح الدين ونينوى مازالت تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على التنظيم عسكريا.