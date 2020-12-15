«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

حدث خلاف كبير بين الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والموسيقار محمد الموجي امتد لمدة ثلاث سنوات.لكن بعد هذه المدة الطويلة، قرر الفنان عبد الحليم حافظ مصالحة الموسيقار محمد الموجي في منزله، في حضور الكاتب الصحفي فوميل لبيب، وذلك حسبما نشرت مجلة "الكواكب" في "فبراير" 1970.وأثناء جلسة الصلح، اعترف الموسيقار محمد الموجي بأنه يحتفظ بلحن لعبدالحليم منذ عام مضى، كان قد أعده وكان ينتظر الصلح حتى يقدمه له.وكانت ابنة الفنان محمد الموجي قد صرحت للـ"الدستور"، بأن "حليم" منع والدها من مغادرة فندق" مينا هاوس"، كي ينتهي من تلحين أغنية "قارئة الفنجان"، الذي كان صعبًا للغاية، بسبب كلمات الأغنية الصعبة التي كانت تحتاج لجهد كبير.وأكدت أنها كانت تزور والدها "الموجي" في الفندق كل فترة، لأنه كان يشتهي الأكل "البيتي".وتحدث الشاعر نزار قباني، في برنامج تلفزيوني، عن أغنية "قارئة الفنجان"، وقال، إنه أرسل كلمات الأغنية لـ"حليم" عام 1973، وغناها للجمهور بعدها بثلاث سنوات 1976، وأشار إلى أن ما الأخطاء التي جاءت في القصيدة كانت نتيجة للحن الذي أعده محمد الموجي بالتعاون مع "حليم"، لغرض موسيقي استوجبه اللحن.وفي هذا الحوار الذي كان بين "القباني" و"حليم"، سأل الأخير عن وجهة نظره في اللحن الذي أعده "الموجي" للأغنية، هل أجاد فيه تصوير كلمات الأغنية للجمهور؟ ليرد "القباني" بالإيجاب، فقد استطاع تصوير الكلمات، وذلك بعد معاناة كبيرة في إعداد وتجهيز اللحن الذي استغرق شهرًا كاملًا في إقامة جبرية في غرفة بفندق "مينا هاوس".