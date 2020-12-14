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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كواليس سقوط لصين حاولا سرقة شقة لاعب وادي دجلة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:24 م
سقوط لصين
سقوط لصين
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على المتهمين بمحاولة سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن مرتكبي الواقعة ٢ متهمين من محافظة المنوفية، أحدهما مسجل خطر خرجا حديثا من السجن عقب قضاء عقوبة في قضية سرقة وقررا العودة لارتكاب جرائم السرقة للحصول على الأموال.

وأضافت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن المتهمين استاجرا سيارة لتنفيذ الجريمة وتوجها لمقر شقة اللاعب في نيو جيزة، وقاما بكسر باب الشقة ومحاولة فتح الخزينة إلا أن أفراد الأمن الإداري لاحظوا حركة غريبة وعندما شعر المتهمان بحركة أفراد الأمن فرا هاربين مستقلين السيارة.

ونجح فريق البحث بقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول في تحديد خط سير وهروب المتهمين عقب فحص كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة هروبهما، وتم إلقاء القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

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