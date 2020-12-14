إصابة 10 في حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات وجروح مختلفة، مساء اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين بمركز قفط جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، وذلك بسبب السرعة الزائد.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أسفر عن إصابة 10 مصابين وذلك بمركز قفط جنوبي محافظة بسبب السرعة الزائدة.فيما دفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختلفة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.