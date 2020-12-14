انهيار أجزاء من مخزن «روما» في حريق ميناء الإسكندرية (صور)

قال مصدر بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من الطابقين الثالث والرابع بمخزن بضائع «روما» دون حدوث أي إصابات، كما أخلت الهيئة المنطقة المجاورة للمخزن بسبب تهالك المبنى المكون من أرضي و4 طوابق علوية، فيما تواصل 16 سيارة إطفاء جهودها للسيطرة عليه.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما" بهيئة ميناء الإسكندرية.وبالمعاينة والفحص تبين أن المخزن مكون من أرضي واربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وسقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها ولا يوجد خسائر في الأرواح أو المعدات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.