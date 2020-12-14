أمن قنا يحرر «طالب أبو تشت» المخطوف على يد ملثمين

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، في العثور الطالب المخطوف بمركز أبو تشت، شمالي المحافظة، والذي خطفه ملثمون أثناء ذهابه إلى المدرسة، صباح اليوم، بعد أن كثف رجال المباحث الجنائية التحريات.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بقيام ملثمين مجهولين يستقلون توك توك، بخطف كيرلس جرجس، 8 أعوام، أثناء ذهابه إلى مدرسته بقرية الحسينات في أبو تشت.فيما قد تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، من إعادة الطفل المخطوف بعد تحريره من خاطفيه.