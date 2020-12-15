«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

بعدما انتشر الأوبئة في عصر محمد علي، شرع في بعض الإجراءات الصحية التي يحمي المواطنين بها، حيث اقترح تشكيل قوة شرطة خاصة مكونة من ستة أفراد، لتنفيذ تلك الإجراءات، وكان ذلك عام 1864.وكان من ضمن تلك الإجراءات رفع القمامة وتنظيف الشوارع، بالإضافة إلى ردم البرك والمستنقعات، وفرض عقوبات رادعة على كل من يخالفها، حسبما ذكر الدكتور خالد فهمي في كتابه "الجسد والحداثة.. الطب والقانون في مصر الحديثة"، الصادر عن دار الوثائق القومية عام 2006 من ترجمة المؤرخ الدكتور شريف يونس.وفي حال إذا شوهد شخص ما، يتبول أو يتغوط في الشوارع أو الأزقة، تُسمر أحد أوزنيه بمحل الواقعة إلى وقت الغروب ليكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى مسمرة أي شخص يلقي بالأتربة أو الكُناسة في الشارع لمدة ثلاثة أيام.وكانت العقوبة تهدف إلى تجريس الشخص بقطع شحمة أذنه، حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف مرة أخرى والتي قد تنقل الأوبئة للأشخاص.وكان الأطباء يراقبون الباعة الجائلين، والخبازين، والجزارين والعطارين، للإشراف عليهم، بالإضافة إلى التفتيش على جودة المياه التي تصل للبيوت والمنازل، بعدما اشتكى منها الأهالي والأعيان، بعدما تغير لونها إلى الأخطر وانتشرت فيها الطحالب والحيوانات، وتغيرت رائحتها.