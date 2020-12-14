«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

يبدو أن الغموض قد اختار أن يرافق جمال حمدان في الحياة والممات، فمثلما كانت حياته سرًا، لا تزال وفاته إلى الآن لغزًا كبيرًا، وتعددت الأقاويل بشأنها دون أن نصل في النهاية لأمر حاسم.لكن ابن شقيقه الأكبر والذي يدعي وائل حمدان ذكر في حوار لـ«الدستور» كواليس وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عمه «جمال» والتي كان شاهدا على كواليس كثيرة منها:يصف المشاهد الأخيرة لصاحب «جغرافية المدن»، قائلًا: «عندما رحل عمى، ظهرت أمور غريبة وعجيبة أطلقت عليها الأسرة اسم (توكيل جمال حمدان)، فكل من هب ودب أصبح يفتى فيما يعرف ولا يعرف، وهناك من نسج حكايات وغزل روايات تفوح من كل جوانبها روائح الكذب، أشهرهم كاتب وأديب نصب نفسه حتى تلك اللحظة التي أتحدث معك فيها كمتحدث رسمي فى كل ما يخص جمال حمدان».وأضاف: «يوم الوفاة ما زلت أتذكر تفاصيله جيدًا وكأنه حدث أمس، ففى حدود الخامسة مساءً تم إبلاغنا بالخبر، وقتها فزع أبى وذهب مسرعًا، وفى تمام الثامنة مساءً عاد إلى المنزل وهو يبكى بحرقة شديدة، لكنى وجدته يقول إنه حال ذهابه لقسم الدقي تم التعامل مع الموضوع بطريقة مبهمة أثارت الشكوك في نفوسنا جميعًا.وواصل: «بعد وقت قليل أتى شقيقه الأصغر عمى أحمد ماهر حمدان، وقال إنه لا توجد ثمة آثار لأى حروق فى جسده، ولم نعقب حينها وبدأنا في التجهيز لمراسم الدفن، لكن منذ سنوات قليلة وقبل رحيل عمى اللواء عبدالعظيم حمدان أكد لي أنه تم اغتياله، حيث تسلل أحد الأشخاص إلى شقته واعتدى عليه بضربة فوق رأسه، أعقبها حرق الشقة، وسرقة بعض أوراقه قيل إنها كانت تخص كتابين عن اليهود يجهز لطرحهما في الأسواق، وهى الراوية الأقرب للصدق.وتابع: «حتى الآن ما زال لغز السائحين اللذين اتخذا الشقة التي فوقه مسكنًا لهما لم يحسم، هل كانا بالفعل مجرد ضيفين عابرين أم كانت لهما مآرب أخرى؟، بالإضافة لذلك قبل رحيله بوقت قصير كنت في زيارته، وصحته كانت جيدة جدًا، إذن فالمؤكد أن في وفاته أمورًا أخرى.في عزائه تجلت «عالمية» جمال حمدان وبرزت مكانته بصورة أكبر وأوضح، بعد أن حضرت شخصيات من كل دول العالم لتقديم واجب العزاء، إحداها كانت ممثلة لإحدى المؤسسات اليابانية التي قدمت نفسها باعتبارها تلميذة في مدرسته.بعد رحيله بحثت الأسرة عن طريق آمن تحفظ من خلاله مكتبته وأوراقه الخاصة من الضياع، فأبرمت اتفاقًا مع مؤسسة «دار الهلال» لطبع أعماله، بجانب تسليم بعض الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من الأشخاص ذوى الحيثية إلى مكتبة الإسكندرية لعرضها هناك.