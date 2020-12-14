رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم المنيا» تعلن انتظام الدراسة غدًا لحين ورود تعليمات أخرى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
نفى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وجود أي قرارات أو تعليمات تكون قد وردت للمديرية، خاصة بتعطيل الدراسة غدا حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا انتظام الدراسة بشكل طبيعي لحين ورود تعليمات جديدة للمديرية بهذا الشأن.

كانت عدد من المحافظات، قد أعلنت تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتشهد محافظة المنيا حاليا حالة من الطقس شديد البرودة مع رياح خفيفة محملة بالأتربة،الأمر الذى تسبب في توقف مراكب الصيد وعبارات نقل المواطنين من الشرق إلى الغرب مع بداية الليل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة ورود تعليمات بتعطيل الدراسة سوف تقوم المديرية بالإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصفحة المديرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على حرصه على حياة الطلاب والطالبات ومستقبلهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 وكيفية معرفة النتائج

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

الأكثر قراءة

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

رئيس فيفا: التعاون الإماراتي الإسرائيلي «يوم تاريخي وضوء بنهاية النفق»

أيام زمان

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى

«قصة صورة».. باولو كويلو يُقبل يد أديب نوبل

غدًا.. رشا سمير تستضيف رانيا المعلم بـ«سلسلة لقاءات وندوات»