«تعليم المنيا» تعلن انتظام الدراسة غدًا لحين ورود تعليمات أخرى

نفى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وجود أي قرارات أو تعليمات تكون قد وردت للمديرية، خاصة بتعطيل الدراسة غدا حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا انتظام الدراسة بشكل طبيعي لحين ورود تعليمات جديدة للمديرية بهذا الشأن.كانت عدد من المحافظات، قد أعلنت تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتشهد محافظة المنيا حاليا حالة من الطقس شديد البرودة مع رياح خفيفة محملة بالأتربة،الأمر الذى تسبب في توقف مراكب الصيد وعبارات نقل المواطنين من الشرق إلى الغرب مع بداية الليل.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة ورود تعليمات بتعطيل الدراسة سوف تقوم المديرية بالإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وصفحة المديرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على حرصه على حياة الطلاب والطالبات ومستقبلهم.