الكويت تدين الهجوم على ناقلة نفط في جدة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.وشددت الكويت، على وقوفها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفقا لقناة العربية.واعتبرت الكويت، أن الأعمال الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولي، لافتة أن استمرار الأعمال الإرهابية يشكل خطرا ليس على السعودية بل على المنطقة.وكان كشف مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، عن اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة، مؤكدا وأكد المصدر أن الهجوم على ناقلة الوقود لم يتسبب بأضرار بشرية.