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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح عيادة لجراحة الأوعية بمستشفى بنى سويف التخصصي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:40 م
فتح عيادة لجراحة
فتح عيادة لجراحة الأوعية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم، عن فتح عيادة تخصصية لحالات جراحة الأوعية لمناظرة حالات العيادات الخارجية، بالتعاقد مع الدكتور محمود محمد معوض أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب جامعة الأزهر وتواجده على مدار الأسبوع للحالات الطارئة والعاجلة.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، أنه كلف الدكتور محمود معوض والدكتورة منال تغيان استشاري التخدير ومدير العمليات بمراجعة جميع المستلزمات والآلات الجراحية اللازمة؛ لتطوير القسم بما يتناسب مع خطة تطوير المستشفى بما يتلاءم مع احتياجات التشغيل القياسية، وبما يتوافق مع احتياجات المرضى من اهل محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

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